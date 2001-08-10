"Тотальный диктант -2020" перенесли на середину октября

Всемирная акция "Тотальный диктант - 2020" состоится 17 октября. Дату перенесли из-за пандемии коронавируса, для профилактики распространения заболевания в России.

Как сообщили ТИА "Острова" организаторы, для любителей грамотно писать приготовили семичасовой онлайн-марафон, который пройдет 4 апреля, в день когда диктант был запланирован изначально. Участников ждут шесть лекций от приглашенных гостей и экспертов "Тотального диктанта", демодиктант "Время, вперед!", а также работа над ошибками.

В середине сентября этого года начнутся повторные курсы подготовки к "Тотальному диктанту" в офлайн- и онлайн-формате. Регистрация на площадки акции откроется 8 октября. Сам диктант состоится по всему миру 17 октября.