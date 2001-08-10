Через 3 года в Александровске-Сахалинском должен появиться фонтан за 280 млн рублей

Фонтан появится на площади имени 15 мая в Александровск-Сахалинском. Подрядчика для его установки уже выбирают на сайте госзакупок.

Как сообщается на портале, победитель аукциона должен будет благоустроить прилегающую территорию - поменять дорожное покрытие, обустроить подъезды и парковку на 65 мест. Также строители спилят старые деревья, взамен которых посадят березы, рябины, клены, кустарники магнолии и жасмина, а также живые изгороди из барбариса и спиреи серой. Кроме того, рабочие разобьют газоны и цветники.

Согласно технической документации в месте массовых мероприятий появится памятник В.С. Ощепкову и крытая сцена. Фонтан станет центром площади. По всей ее территории расставят новые скамьи и урны.

Аукцион для выбора подрядчика пройдет 3 апреля. Максимальная стоимость работ составит 280 692 281 рублей. Они должны быть завершены в сентябре 2023 года.