Тихоокеанское
информационное агентство
27 Марта 2020
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17:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Для сахалинских экспортеров открыли горячую линию

Экспортный центр создал антикризисный штаб для оперативной поддержки россиян. На сайте организации появился раздел по сбору проблемных вопросов и предложений от российского бизнеса.

На вопросы местных жителей ответят островные специалисты центра поддержки экспортной деятельности по телефонной линии центра «Мой бизнес»: 8-800-222-0123 (добавочный 1).

Антикризисный штаб также проанализирует изменение экспортной географии и определят потенциальные рынки для россиян.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе центра поддержки экспорта Сахалинской области, также планируется создание аналитической платформы, которая позволит оперативно выявлять ниши для экспорта, верифицировать возможности новых поставок.

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