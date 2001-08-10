Библиотечные книги будут доступны сахалинцам на электронных носителях

Возможность удалённого доступа к научной, учебной, научно-популярной, а также художественной литературе предоставляет сахалинцам областная библиотека в системе «БиблиоРоссика».

Чтобы зарегистрироваться и получить бесплатный доступ к электронным книгам, необходимо на электронную почту rcpb@libsakh.ru отправить свои данные: имя, фамилия, номер читательского билета СахОУНБ, адрес электронной почты. Логин и пароль будет отправлен службой поддержки на указанный электронный адрес.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, после регистрации будут доступны личный кабинет и возможность частичного копирования текста, чтение книг с любого компьютера или мобильного устройства, загрузка книг на мобильные устройства и чтение оффлайн. Регистрация возможна в будние дни с 9:00 до 12:00.

Для чтения книг на мобильных устройствах с платформой Android необходимо установить приложение «Bibliorossica». Телефон для справок: 8 (4242) 45-25-22.