Библиотечные книги будут доступны сахалинцам на электронных носителях
Возможность удалённого доступа к научной, учебной, научно-популярной, а также художественной литературе предоставляет сахалинцам областная библиотека в системе «БиблиоРоссика».
Чтобы зарегистрироваться и получить бесплатный доступ к электронным книгам, необходимо на электронную почту rcpb@libsakh.ru отправить свои данные: имя, фамилия, номер читательского билета СахОУНБ, адрес электронной почты. Логин и пароль будет отправлен службой поддержки на указанный электронный адрес.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, после регистрации будут доступны личный кабинет и возможность частичного копирования текста, чтение книг с любого компьютера или мобильного устройства, загрузка книг на мобильные устройства и чтение оффлайн. Регистрация возможна в будние дни с 9:00 до 12:00.
Для чтения книг на мобильных устройствах с платформой Android необходимо установить приложение «Bibliorossica». Телефон для справок: 8 (4242) 45-25-22.
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