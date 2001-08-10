Сахалинские экологи добились освобождения косаток и белух

«Эковахта Сахалина» опубликовала отчет о своей деятельности в прошлом году. Экологи старались сохранить тихоокеанских лососей и сахалинского тайменя. Они охраняли заказник «Восточный» и защищали морских млекопитающих от вылова и леса областного центра от вырубки.



Основные мероприятия:

патрулирование нерестовых рек Смирныховского и Ногликского районов. Браконьерский вылов лососей свели к минимуму;

обследованы 76 рек на Сахалине на предмет заполнения нерестилищ. В связи с крайне слабыми подходами горбуши, все реки, за исключением некоторых, были заполнены единично;

совместно с погрануправлением в ходе рейда в заливе Набиль выявлен факт незаконного вылова 12 особей краснокнижного сахалинского тайменя. Были изъяты лодка с мотором и орудия лова, а нарушители привлечены к ответственности;

с мая по ноябрь под общественным контролем находилась территория регионального заказника «Восточный». Выявлены три факта нарушений, из них один – браконьерство с незаконным использованием вертолета;

выявлена рубка в границах памятника природы «Популяция лилии Глена», с незаконностью которой не согласны госорганы, ведется разбирательство;

общественные проверки и работа с ОАО «РЖД» привели к принятию радикальных мер по снижению загрязнения реки Тихая с карьера строительного камня «Северный»;

выиграны суды о признании незаконными приказов Росрыболовства о выделении квот на вылов косаток и белух;

выиграна апелляция по делу о признании незаконным главного разрешительного документа на отлов 13 косаток в 2018 году – заключения государственной экологической экспертизы материалов общего допустимого улова косаток.

Вместе с коллегами по коалиции «Свободу косаткам и белухам» в 2019 году сахалинцы добились:

в Приморье выпущены на свободу 10 косаток и 87 белух;

подготовленная «Эковахтой Сахалина» инициатива за запрет добычи китообразных в России собрала 100 тысяч голосов, необходимые для перевода ее в статус законодательной;

в проект нового списка редких видов животных, занесенных в Красную книгу России, включены дальневосточная плотоядная косатка и каспийский тюлень;

амурская природоохранная прокуратура признала вылов шести моржат в 2018 году незаконным и начала судебные действия по освобождению их из неволи.