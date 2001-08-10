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11:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Сахалинские экологи добились освобождения косаток и белух
«Эковахта Сахалина» опубликовала отчет о своей деятельности в прошлом году. Экологи старались сохранить тихоокеанских лососей и сахалинского тайменя. Они охраняли заказник «Восточный» и защищали морских млекопитающих от вылова и леса областного центра от вырубки.
Основные мероприятия:
- патрулирование нерестовых рек Смирныховского и Ногликского районов. Браконьерский вылов лососей свели к минимуму;
- обследованы 76 рек на Сахалине на предмет заполнения нерестилищ. В связи с крайне слабыми подходами горбуши, все реки, за исключением некоторых, были заполнены единично;
- совместно с погрануправлением в ходе рейда в заливе Набиль выявлен факт незаконного вылова 12 особей краснокнижного сахалинского тайменя. Были изъяты лодка с мотором и орудия лова, а нарушители привлечены к ответственности;
- с мая по ноябрь под общественным контролем находилась территория регионального заказника «Восточный». Выявлены три факта нарушений, из них один – браконьерство с незаконным использованием вертолета;
- выявлена рубка в границах памятника природы «Популяция лилии Глена», с незаконностью которой не согласны госорганы, ведется разбирательство;
- общественные проверки и работа с ОАО «РЖД» привели к принятию радикальных мер по снижению загрязнения реки Тихая с карьера строительного камня «Северный»;
- выиграны суды о признании незаконными приказов Росрыболовства о выделении квот на вылов косаток и белух;
- выиграна апелляция по делу о признании незаконным главного разрешительного документа на отлов 13 косаток в 2018 году – заключения государственной экологической экспертизы материалов общего допустимого улова косаток.
Вместе с коллегами по коалиции «Свободу косаткам и белухам» в 2019 году сахалинцы добились:
- в Приморье выпущены на свободу 10 косаток и 87 белух;
- подготовленная «Эковахтой Сахалина» инициатива за запрет добычи китообразных в России собрала 100 тысяч голосов, необходимые для перевода ее в статус законодательной;
- в проект нового списка редких видов животных, занесенных в Красную книгу России, включены дальневосточная плотоядная косатка и каспийский тюлень;
- амурская природоохранная прокуратура признала вылов шести моржат в 2018 году незаконным и начала судебные действия по освобождению их из неволи.
С полным отчетом можно ознакомиться, перейдя по ссылке, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе общественной организации.
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Следить за новостями о деятельности организации можно на страницах в социальных сетях.
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