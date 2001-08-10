Тихоокеанское
информационное агентство
27 Марта 2020
Сегодня 14:31
78,72|85,96|26,78
Коронавирусная инфекция не подтвердилась у двух сахалинцев
11:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы могут получить грантовую поддержку до 2,5 млн рублей

Сахалинцы могут подать заявку на конкурс молодежных проектов. Впервые его проводят одновременно как для физических лиц, так и для вузов России.

Островитяне в возрасте от 14 до 30 лет могут получить грантовую поддержку в размере до 2,5 миллионов рублей на реализацию социальных проектов.

Конкурс проходит по следующим направлениям:

  • «Добровольчество»;
  • «Инициативы творческой молодежи»;
  • «Молодежные медиа»;
  • «Патриотическое воспитание»;
  • «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие»;
  • «Укрепление семейных ценностей»;
  • «Спорт, ЗОЖ, туризм»;
  • «Развитие социальных лифтов»;
  • «Студенческие инициативы».

Конкурс проектов для вузов:

  • «Добровольчество»;
  • «Инициативы творческой молодежи»;
  • «Мероприятия, направленные на развитие надпрофессиональных навыков»;
  • «Молодежные медиа»;
  • «Патриотическое воспитание»;
  • «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие»;
  • «Развитие социальных лифтов»;
  • «Развитие студенческих клубов»;
  • «Спорт, ЗОЖ, туризм»;
  • «Студенческие отряды»;
  • «Студенческое самоуправление»;
  • «Укрепление семейных ценностей».

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе областного агентства по делам молодежи, рекомендуемый срок реализации для проектов, поданных на конкурс среди физических лиц: май 2020 – апрель 2021, среди вузов: май – декабрь 2020.

Подать заявку можно на сайте информационной системы «Молодежь России». Там же расположены методические рекомендации по подготовке и подаче заявки, критерии оценки, вебинары и другие полезные документы.

Заявку на конкурс для физических лиц и вузов можно подать до 12:00 (по Москве) 1 апреля включительно. Контакты по вопросам участия в конкурсе: op@fadm.gov.ru, +7 495 668-80-08 (доб. 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 1707, 2701,). 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?