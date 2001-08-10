Сахалинцы могут получить грантовую поддержку до 2,5 млн рублей
Сахалинцы могут подать заявку на конкурс молодежных проектов. Впервые его проводят одновременно как для физических лиц, так и для вузов России.
Островитяне в возрасте от 14 до 30 лет могут получить грантовую поддержку в размере до 2,5 миллионов рублей на реализацию социальных проектов.
Конкурс проходит по следующим направлениям:
- «Добровольчество»;
- «Инициативы творческой молодежи»;
- «Молодежные медиа»;
- «Патриотическое воспитание»;
- «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие»;
- «Укрепление семейных ценностей»;
- «Спорт, ЗОЖ, туризм»;
- «Развитие социальных лифтов»;
- «Студенческие инициативы».
Конкурс проектов для вузов:
- «Добровольчество»;
- «Инициативы творческой молодежи»;
- «Мероприятия, направленные на развитие надпрофессиональных навыков»;
- «Молодежные медиа»;
- «Патриотическое воспитание»;
- «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие»;
- «Развитие социальных лифтов»;
- «Развитие студенческих клубов»;
- «Спорт, ЗОЖ, туризм»;
- «Студенческие отряды»;
- «Студенческое самоуправление»;
- «Укрепление семейных ценностей».
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе областного агентства по делам молодежи, рекомендуемый срок реализации для проектов, поданных на конкурс среди физических лиц: май 2020 – апрель 2021, среди вузов: май – декабрь 2020.
Подать заявку можно на сайте информационной системы «Молодежь России». Там же расположены методические рекомендации по подготовке и подаче заявки, критерии оценки, вебинары и другие полезные документы.
Заявку на конкурс для физических лиц и вузов можно подать до 12:00 (по Москве) 1 апреля включительно. Контакты по вопросам участия в конкурсе: op@fadm.gov.ru, +7 495 668-80-08 (доб. 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 1707, 2701,).
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