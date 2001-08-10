Сахалинцы могут получить грантовую поддержку до 2,5 млн рублей

Сахалинцы могут подать заявку на конкурс молодежных проектов. Впервые его проводят одновременно как для физических лиц, так и для вузов России.

Островитяне в возрасте от 14 до 30 лет могут получить грантовую поддержку в размере до 2,5 миллионов рублей на реализацию социальных проектов.

Конкурс проходит по следующим направлениям:

«Добровольчество»;

«Инициативы творческой молодежи»;

«Молодежные медиа»;

«Патриотическое воспитание»;

«Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие»;

«Укрепление семейных ценностей»;

«Спорт, ЗОЖ, туризм»;

«Развитие социальных лифтов»;

«Студенческие инициативы».

Конкурс проектов для вузов:

«Добровольчество»;

«Инициативы творческой молодежи»;

«Мероприятия, направленные на развитие надпрофессиональных навыков»;

«Молодежные медиа»;

«Патриотическое воспитание»;

«Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие»;

«Развитие социальных лифтов»;

«Развитие студенческих клубов»;

«Спорт, ЗОЖ, туризм»;

«Студенческие отряды»;

«Студенческое самоуправление»;

«Укрепление семейных ценностей».

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе областного агентства по делам молодежи, рекомендуемый срок реализации для проектов, поданных на конкурс среди физических лиц: май 2020 – апрель 2021, среди вузов: май – декабрь 2020.

Подать заявку можно на сайте информационной системы «Молодежь России». Там же расположены методические рекомендации по подготовке и подаче заявки, критерии оценки, вебинары и другие полезные документы.

Заявку на конкурс для физических лиц и вузов можно подать до 12:00 (по Москве) 1 апреля включительно. Контакты по вопросам участия в конкурсе: op@fadm.gov.ru, +7 495 668-80-08 (доб. 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 1707, 2701,).