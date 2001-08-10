Тихоокеанское
информационное агентство
27 Марта 2020
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Коронавирусная инфекция не подтвердилась у двух сахалинцев
12:34, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев, которые сидят на карантине, будут отслеживать по видеокамерам города

Сахалинцев, которые сидят на карантине, будут отслеживать по видеокамерам города

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко обратился к жителям региона в связи с пандемией коронавируса. По его словам, для контроля за людьми, которые должны соблюдать режим самоизоляции, власть привлекла силовые структуры, а также систему "Безопасный город". Видеокамеры будут распознавать лица находящихся на карантине. 

В случае нарушения режима, граждан привлекут к ответственности, в том числе и уголовной. 

Также глава региона заявил, что с 28 марта в области приостанавливают работу все санатории и социально-реабилитационные центры. На площадке "Синегорских минеральных вод" будет организован резервный карантинный центр.

Также читайте полный текст обращения губернатора

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