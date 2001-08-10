Больше 200 тысяч "квадратов" жилья планируют возвести в этом году в Южно-Сахалинске
Больше 200 тысяч квадратных метров жилья планируют возвести в этом году в Южно-Сахалинске при активном содействии областных властей. Всего до 2024 года в городе должно быть введено порядка миллиона "квадратов".
Активизация строительства жилых домов и социальных объектов на многих участках города стала возможным благодаря запуску процедуры передачи земель муниципалитету от федеральных структур. Так, одна из площадок, где уже сейчас активно строят новые дома, находится в 16 микрорайоне на бывших землях МЧС (район пересечения ул. Комсомольской и Пограничной). Напомним, участок был передан муниципалитету в 2018 году. В будущем там развернется современный жилой комплекс общей площадью 25 тысяч кв. метров, 12 тысяч из которых уже сейчас зарезервировано под муниципальные нужды (для переселения граждан из аварийного жилья), сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска.
Для того, чтобы горожане, которые уже проживают в близлежащих к новой площадке районах, не испытывали неудобств, мэрия областного центра комплексно обновляет необходимую коммунальную инфраструктуру, расширяя возможности инженерных сетей. Реконструкция и, в случае необходимости, строительство новых объектов касается сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения, ливневых коллекторов, а также электричества. Работы проводятся с учетом перспективной застройки и предотвращения увеличения нагрузок на существующую инфраструктуру.
- В этом году перед компанией стоит задача обеспечить технологическое присоединение инженерных сетей к строящимся объектам в 16 мкрн. Для этого будет произведена замена существующих 1700 метров теплосетей, модернизация городского коллектора «Чеховский» и строительство 420 метров трубопроводов. Все необходимые материалы уже подготовлены и находятся на Сахалине. Сами работы начнутся после окончания отопительного сезона и завершатся до начала следующего в этом году, - отметил замгенерального директора АО «СКК» Павел Капишов.
В дальнейшем модернизация коснется сетей водоснабжения, будет установлена электроподстанция и проложены электрические сети.
Большой объем работ по созданию и реконструкции инженерных коммуникаций запланирован и в других районах городского округа. Так, будут увеличены пропускные способности городского теплового коллектора «Комсомольский», построены новые тепловые сети в 8 мкрн. Уже ведутся работы по строительству водозаборов в Новой Деревне и Ново-Александровске, котельной - в Березняках.
Отметим, что обновление необходимой коммунальной инфраструктуры в городе проводилось и в прошлом году. Так, «Сахалинской коммунальной компанией» были обновлены 474 метров тепловых сетей в 8 мкрн., 588 - в 10 мкрн., и в Луговом в районе ул. Науки - 572 метра. «Городским водоканалом» были проложены новые сети водоотведения и водоснабжения в 22, 8 и 10 микрорайонах. Общая протяженность нового водовода - более 3,6 км, канализации - более 2 км. Кроме того, в 8 и 10 мкрн были введены в эксплуатацию 2 водопроводные насосные станции с увеличенной производительностью.
Добавим, что значительная часть работ по обновлению инженерной инфраструктуры также затрагивает и строящиеся социальные объекты.
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