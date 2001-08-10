Собрать фотографии участников ВОВ предлагают сахалинцам

Южносахалинцам предлагают принять участие в общероссийском патриотическом проекте «Дорога памяти» и присоединиться к акции по сбору фотографий и фронтовых писем участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла.

В рамках утвержденного Президентом РФ перечня поручений по совершенствованию мер, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества, Министерством обороны России формируется единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Собранные фотографии и имена героев разместят в галерее "Дорога памяти". Ее вместе с главным храмом Вооруженных сил России сейчас достраивают в подмосковном парке "Патриот". Открытие уникального историко-мемориального комплекса приурочат к празднованию 75-летия Победы, сообщили ТИА "Острова" в администрации города.

По информации военного комиссариата Сахалинской области на учете ведомства состоит 14515 участников ВОВ. Благодаря жителям региона уже собрано порядка 1000 фотографий фронтовиков. Чтобы портрет участника Великой Отечественной войны занял свое почетное место на мемориале, необходимо добавить его фотографию и краткую информацию о нем на портал проекта «Дорога памяти». Все загруженные материалы пройдут модерацию, обработку и будут соотнесены с уже существующими данными.

Дополнительную информацию о реализации проекта на территории Сахалинской области можно получить по телефону 73-96-42.