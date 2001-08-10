Больше 35 млн рублей выделят на благоустройство территории школы в селе Быков

Администрация Долинского района выделит более 35 миллионов рублей на благоустройство территории школы в селе Быков. На сайте госзакупок начался прием заявок на участие в тендере.

По условиям контракта, его обладатель должен выполнить работы по замене асфальта, тротуара, покрытия игровой и бетонной площадок. Последняя нужна для мусорных контейнеров.

На территории школы рабочие спилят старые деревья, взамен которых высадят саженцы берез, рябин, кленов, сирени. На участках озеленения заменят верхний слой грунта. Кроме того, возле учебного заведения появится теплица.

Работы должны быть выполнены до 5 августа. Их максимальная стоимость - 35 353 600 рублей.