На Сахалине ожидается потепление

Островные синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю и выходные дни.

Так, в ночь на субботу с запада пройдёт холодный атмосферный фронт. На Сахалине ожидаются осадки в виде мокрого снега, температура -4…+1°, на севере -5…-10°; днём местами небольшой снег, температура -2…+3°. В воскресенье местами небольшой снег, температура ночью -3…-8°, в долинах центральных районов -8…-13°, днём +1…+6°, на севере -2…+3°.

В Южно-Сахалинске в субботу ночью осадки, температура -2…-4°, днём преимущественно без осадков, температура +1…+3°. В воскресенье без осадков, температура ночью -4…-6°, днём +1…+3°.

В понедельник и вторник на Сахалине преимущественно без осадков, ожидается повышение дневных температур на 4-6°.

В середине недели с запада пройдёт циклон, на севере острова ожидаются осадки, на юге к концу недели местами будет идти небольшой снег.

На Курильских островах в субботу ночью на юге, а днём и на севере прогнозируют осадки. Температура -2…+3°. Сильный ветер.

Он сохранится и в воскресенье. В понедельник без осадков, температура ночью -4…+1°, днём +2…+7°. В четверг по Тихому океану пройдёт глубокий циклон, он испортит погоду на юге, а в пятницу и на севере гряды.