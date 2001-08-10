На Сахалине ожидается потепление
Островные синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю и выходные дни.
Так, в ночь на субботу с запада пройдёт холодный атмосферный фронт. На Сахалине ожидаются осадки в виде мокрого снега, температура -4…+1°, на севере -5…-10°; днём местами небольшой снег, температура -2…+3°. В воскресенье местами небольшой снег, температура ночью -3…-8°, в долинах центральных районов -8…-13°, днём +1…+6°, на севере -2…+3°.
В Южно-Сахалинске в субботу ночью осадки, температура -2…-4°, днём преимущественно без осадков, температура +1…+3°. В воскресенье без осадков, температура ночью -4…-6°, днём +1…+3°.
В понедельник и вторник на Сахалине преимущественно без осадков, ожидается повышение дневных температур на 4-6°.
В середине недели с запада пройдёт циклон, на севере острова ожидаются осадки, на юге к концу недели местами будет идти небольшой снег.
На Курильских островах в субботу ночью на юге, а днём и на севере прогнозируют осадки. Температура -2…+3°. Сильный ветер.
Он сохранится и в воскресенье. В понедельник без осадков, температура ночью -4…+1°, днём +2…+7°. В четверг по Тихому океану пройдёт глубокий циклон, он испортит погоду на юге, а в пятницу и на севере гряды.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
17:42 23 Марта Овощи, фрукты и сахар подорожали на Сахалине
17:22 24 Марта Горячие линии для пенсионеров и учащихся запустили в Сахалинской области
12:34 24 Марта В Сахалинскую область завезли дополнительную партию овощей, фруктов и мясной продукции
11:03 23 Марта Горячую линию по вопросам коронавируса открыли в Сахалинской области
- 16:12 2 Марта В Сахалинской области усиленно препятствуют проникновению в регион коронавируса
- 14:27 3 Марта Восемь километров дорог отремонтируют в этом году в Южно-Сахалинске
12:04 6 Марта Лебедей могут увидеть сахалинцы у реки Цунай
15:42 5 Марта Метель окутает 2 района Курил
Выбор редакции
- 16:42 Вчера Коронавирус подозревают у 29 сахалинцев
- 17:22 24 Марта Горячие линии для пенсионеров и учащихся запустили в Сахалинской области
- 16:12 24 Марта Новую детскую областную больницу на Сахалине построят больше чем за 8 млрд рублей
- 12:34 24 Марта В Сахалинскую область завезли дополнительную партию овощей, фруктов и мясной продукции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:52 24 Марта Больше 330 кредитов выдано сахалинским семьям под «Дальневосточную ипотеку»
- 12:42 18 Марта «Аэрофлот» и «Ростех» спорят, кому будет принадлежать «Аврора»
- 10:05 10 Февраля Горный курорт хотят обустроить недалеко от аэропорта Курильска
- 12:46 22 Января Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?