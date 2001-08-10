Родителей с детьми просят сидеть дома
Родителям следует исключить прогулки с детьми, а также контакты детей с другими людьми в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующие рекомендации размещены на сайте ведомства. Об этом сообщает «РБК».
Для «максимального снижения риска инфицирования» специалисты советуют не выходить из дома. Гулять следует на приусадебных участках или в лесопарковых зонах, при условии что дети ни с кем не будут общаться.
Ведомство считает, что детям лучше не выходить из дома. Однако в таком случае следует регулярно проветривать помещение, а также не реже одного раза в день делать влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Дезинфицировать также следует и упаковки продуктов после их доставки домой, сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве также указали на необходимость полного исключения посещения общественных мест, в том числе площадок во дворах и парках.
«Перед вынужденным выходом из квартиры ребенку по возможности нужно объяснить, что за пределами квартиры нельзя прикасаться руками к лицу и к каким-либо предметам», — говорится в сообщении ведомства.
После возвращения домой следует руки обработать дезинфицирующим средством, снять одежду, тщательно с мылом помыть руки и другие открытые участки кожи. В особенности специалисты призывают обратить внимание на лицо. В Роспотребнадзоре советуют прополоскать рот и аккуратно промыть нос. В ведомстве напомнили, что при ряде условий вирус способен сохранять жизнеспособность более трех суток.
По последним данным, в в общей сложности в России зафиксировано 1036 случаев заражения коронавирусом.
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