Тихоокеанское
информационное агентство
31 Марта 2020
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11:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Около 600 человек обследовали на коронавирусную инфекцию на Сахалине

Около 600 человек обследовали на коронавирусную инфекцию на Сахалине

В сахалинских лабораториях к концу недели обследовали 586 человек на наличие коронавирусной инфекции.  

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе островного Роспотребнадзора, в испытательном центре гигиены и эпидемиологии организована работа в постоянном режиме. 

Биологический материал и направление поступившие от медицинских работников лечебно-профилактических учреждений на исследование, проверяется специалистами лаборатории. Биологический материал отбирается специалистами лечебных учреждений от людей при подозрении на заболевание или наличии контакта с заболевшими COVID-19. 

В лабораториях по состоянию на 27 марта, на 18:00 всего обследовано: 

 

 

ФБУЗ «ЦГиЭ в Сахалинской области 

лаборатория больницы им. Ф. С. Анкудинова 

ВСЕГО 

 

Всего 

За сутки 

Всего 

За сутки 

Всего 

За сутки 

Обследовано людей 

1840 

234 

1205 

352 

3045 

586 

Исследовано проб 

3218 

322 

1205 

352 

4423 

674 

Количество исследований 

4274 

472 

1431 

429 

5705 

901 

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