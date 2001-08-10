Около 600 человек обследовали на коронавирусную инфекцию на Сахалине
В сахалинских лабораториях к концу недели обследовали 586 человек на наличие коронавирусной инфекции.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе островного Роспотребнадзора, в испытательном центре гигиены и эпидемиологии организована работа в постоянном режиме.
Биологический материал и направление поступившие от медицинских работников лечебно-профилактических учреждений на исследование, проверяется специалистами лаборатории. Биологический материал отбирается специалистами лечебных учреждений от людей при подозрении на заболевание или наличии контакта с заболевшими COVID-19.
В лабораториях по состоянию на 27 марта, на 18:00 всего обследовано:
ФБУЗ «ЦГиЭ в Сахалинской области
лаборатория больницы им. Ф. С. Анкудинова
ВСЕГО
Всего
За сутки
Всего
За сутки
Всего
За сутки
Обследовано людей
1840
234
1205
352
3045
586
Исследовано проб
3218
322
1205
352
4423
674
Количество исследований
4274
472
1431
429
5705
901
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