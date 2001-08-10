Тихоокеанское
информационное агентство
31 Марта 2020
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16:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В правительстве РФ предложили продавать не больше 1 литра алкоголя на человека

В правительстве РФ предложили продавать не больше 1 литра алкоголя на человека
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ввести ограничение на продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил телеканал RT, ссылаясь на копию письма, которое есть в их распоряжении.
 
Так, Хамзаев предлагает правительству ввести особый режим продаж алкогольных напитков до 1 мая — не более одного литра алкоголя крепче девяти градусов на человека при разовой покупке.

«Правительство Российской Федерации правомочно вводить подобные ограничения вплоть до полного запрета продажи алкоголя», — отметил Хамзаев.

При этом он уточнил, что ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала к воздержанию от употребления алкоголя на период борьбы с коронавирусной инфекцией.

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