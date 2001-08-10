Прием граждан ограничит ГИБДД Южно-Сахалинска
Госавтоинспекция Южно-Сахалинска временно ограничит личный прием граждан и организаций в период пандемии коронавируса. Это всё для того, чтобы исключить возможность формирования очередей и скопления людей в местах ожидания.
Кроме того, пресс-служба ведомства предупреждает: прием ведется только по предварительной записи.
Всем обратившимся в ведомство сахалинцам при себе обязательно иметь средства индивидуальной защиты.
Телефоны для справок:
- Врио начальника Лебедев Валентин Валентинович: 789-111, каб. № 37
- Заместитель начальника Каширин Александр Владимирович: 789-110, каб. №24
- Делопроизводство (приём корреспонденции): 780-021 каб. № 36
- Группа технического надзора (выдача разрешений на внесение изменений в конструкцию ТС, выдача ДОПОГ): 789-130
Отделение дорожного надзора:
- по вопросам согласования дорожных работ: 789-861; 789-858
Группа по пропаганде (работа со СМИ): 789-125.
Отделение исполнения административного законодательства:
- по вопросам сдачи, получения водительского удостоверения после лишения права управления, штрафам: 789-137
- консультации физических лиц: 789-859; 789-715
- консультации юридических лиц: 789-862
Отделение по учету и оформлению ДТП:
- оформление ДТП с гражданами, получившими телесные повреждения: 789-844
- оформление ДТП с механическими повреждениями ТС: 789-842
Группа по розыску: 789-855.
Выдача ТС, оформление ДТП со скрывшимся лицами: 789-848.
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