Тихоокеанское
информационное агентство
31 Марта 2020
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13:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Прием граждан ограничит ГИБДД Южно-Сахалинска

Госавтоинспекция Южно-Сахалинска временно ограничит личный прием граждан и организаций в период пандемии коронавируса. Это всё для того, чтобы исключить возможность формирования очередей и скопления людей в местах ожидания.

Кроме того, пресс-служба ведомства предупреждает: прием ведется только по предварительной записи.

Всем обратившимся в ведомство сахалинцам при себе обязательно иметь средства индивидуальной защиты.

Телефоны для справок:

  • Врио начальника Лебедев Валентин Валентинович: 789-111, каб. № 37
  • Заместитель начальника Каширин Александр Владимирович: 789-110, каб. №24
  • Делопроизводство (приём корреспонденции): 780-021 каб. № 36
  • Группа технического надзора (выдача разрешений на внесение изменений в конструкцию ТС, выдача ДОПОГ): 789-130

Отделение дорожного надзора:

  • по вопросам согласования дорожных работ: 789-861; 789-858

Группа по пропаганде (работа со СМИ): 789-125.

Отделение исполнения административного законодательства:

  • по вопросам сдачи, получения водительского удостоверения после лишения права управления, штрафам: 789-137
  • консультации физических лиц: 789-859; 789-715
  • консультации юридических лиц: 789-862

Отделение по учету и оформлению ДТП:

  • оформление ДТП с гражданами, получившими телесные повреждения: 789-844
  • оформление ДТП с механическими повреждениями ТС: 789-842

Группа по розыску: 789-855.

Выдача ТС, оформление ДТП со скрывшимся лицами: 789-848.

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