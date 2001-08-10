Авиакомпания «Аврора» открыла продажу билетов на субсидированные межрегиональные рейсы
Авиакомпания «Аврора» открыла продажу билетов на субсидированные межрегиональные рейсы из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре и из Хабаровска в Ноглики и Оху.
Полеты из областного центра в Петропавловск-Камчатский будут выполняться с 29 марта. В Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, из Хабаровска в Оху и Ноглики – с 13 апреля.
Стоимость субсидированных билетов по направлениям из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский и Благовещенск составляет 5640 рублей, в Комсомольск-на-Амуре 3 705 рублей, из Хабаровска в Оху - 4 670 рублей, в Ноглики – 4 190 рублей. Цена указана за перелёт в одну сторону. Такие же тарифы действуют на перелеты в обратном направлении.
Льготные авиабилеты на вышеперечисленные рейсы предлагают в рамках проекта правительства Сахалинской области по субсидированию региональных авиаперевозок, сообщили в пресс-службе компании.
«Возможны корректировки расписания полетов в связи с предпринимаемыми мерами по снижению риска заболевания и предотвращению распространения коронавирусной инфекции», - отметили в «Авроре».
Справки можно получить телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.
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