Специалисты администрации провели рейд по местам общественного пользования
Специалисты департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка, общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска выявили случаи нарушения введенных ограничений.
Как показал вчерашний рейд, не все предприятия общественного питания и бытового обслуживания с пониманием отнеслись к требованиям. Ряд торговых точек, парикмахерских, детский компьютерный салон, проявляя социальную безответственность и подвергая здоровье и жизнь горожан опасности, проигнорировали обозначенные в Указах меры предосторожности. Им были выданы соответствующие предписания, сообщили ТИА "Острова" в администрации города.
Напомним, за уклонение от исполнения введенных ограничений, предприятия и организации могут быть привлечены к административной ответственности (ст. 6.3, ст.19.3, 19.4 КоАП РФ). При нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое инфицирование людей - к уголовной (ст. 236 УК РФ).
Южносахалинцев призывают минимизировать походы в общественные места и, по возможности, соблюдать объявленный в России и мире режим самоизоляции, тем самым внести свой вклад, позволяющий снизить рост заболеваемости. Информация о мерах предосторожности размещена на сайте мэрии в разделе "Актуально".
На сегодняшний день все службы жизнеобеспечения Южно-Сахалинска работают в штатном режиме. Информация об эпидемиологической обстановке в городе в оперативном порядке докладывается мэру Сергею Надсадину. Так, в рамках его поручений в настоящее время профильными структурами администрации областного центра совместно с Роспотребнадзором и управляющими компаниями прорабатывается вопрос организации санитарной обработки подъездов многоквартирных жилых домов. К дезинфекции подъездов спецслужбы намерены преступить в ближайшее время.
Напомним, для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с перечнем поручений Председателя Правительства РФ М.В. Мишустина по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоv) и на основании указа Губернатора Сахалинской области от 27.03.2020 № 18 «О действии режима повышенной готовности»:
с 28 марта по 5 апреля приостанавливается работа ресторанов, кафе, общедоступные столовые, предприятия бытового обслуживания населения: парикмахерские/маникюрные салоны, автомастерские, точки по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники, ювелирных и металлоизделий, ателье, бани/сауны, прачечные/химчистки, а также места, где оказываются фотоуслуги и услуги по ремонту обуви, торговые центры и магазины, реализующие непродовольственные и смешанные товары (одежду, обувь, галантерею, текстиль, бытовую технику, строительные товары, книги, канцтовары, мебель и т.п.). Допускается обслуживание на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов на дом, на предприятия (организации) и в номера гостиниц;
с 30 марта по 3 апреля ограничительные меры действуют на объектах розничной торговли Южно-Сахалинска за исключением аптек, заправок, объектов оптовой и розничной торговли, осуществляющих продажу продуктов питания и товаров первой необходимости, а также реализующие товары дистанционным способом, в том числе с условием доставки. Перечень товаров первой необходимости представлен на официальном сайте администрации в разделе "Актуально".
За справочной информацией владельцы объектов торговли и общественного питания могут обращаться по телефонам: 300-741, 300-740, 300-743 (доб.1), 300-737 (доб.1).
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