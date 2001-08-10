Почта России опубликовала режим работы в нерабочую неделю

Согласно разъяснительным материалам, размещенным на сайте Правительства РФ, Почта России относится к числу непрерывно действующих организаций. Это означает, что мы организация не может полностью остановить свою операционную деятельность, поскольку она является важнейшим звеном множества ключевых сфер жизни: логистики, торговли, финансов и др.

Тем не менее, чтобы замедлить скорость распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и не подвергать риску заражения клиентов и сотрудников, на следующей неделе с 30 марта по 3 апреля включительно Почта вводит особый режим работы.

С 30 марта по 1 апреля большая часть отделений почтовой связи в стране, за исключением ОПС с круглосуточным режимом работы (ОПС 101000, 107241 и 121099 в Москве и 191036 в Санкт-Петербурге) и ОПС закрытого типа, будут недоступны для посещения клиентами. При этом почтальоны продолжат работу в обычном режиме.

Одна из главных задач компании сейчас – обеспечить доступность почтовых услуг. Клиентов настоятельно рекомендуют пользоваться цифровыми сервисами и им готовы оказать необходимые услуги на дому: выплату пенсий, социальных пособий, прием коммунальных платежей, доставку писем и т.д. Именно поэтому сотрудники продолжат обработку посылок и письменной корреспонденции и будут осуществлять почтовый обмен.