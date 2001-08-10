Тихоокеанское
информационное агентство
31 Марта 2020
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15:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Парк Южно-Сахалинска закрыли для посещения

Парк Южно-Сахалинска закрыли для посещения
Парк Южно-Сахалинска закрыли для посещения.
 
Мера нужна для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, чтобы как можно больше людей соблюдали режим самоизоляции.
 
Парковочные места и все входы на территорию парка будут недоступны. 
 
«Просим отнестись с пониманием и оставаться дома. Берегите себя и своих близких. Крепкого Вам здоровья», - говорят в парке.

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