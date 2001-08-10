Парк Южно-Сахалинска закрыли для посещения.

Мера нужна для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, чтобы как можно больше людей соблюдали режим самоизоляции.

Парковочные места и все входы на территорию парка будут недоступны.

«Просим отнестись с пониманием и оставаться дома. Берегите себя и своих близких. Крепкого Вам здоровья», - говорят в парке.