Тихоокеанское
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17:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Пульмонологическое отделение открыли в областной больнице Южно-Сахалинска

Пульмонологическое отделение открыли в областной больнице Южно-Сахалинска

Пульмонологическое отделение открыли в областной больнице Южно-Сахалинска в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Это произошло ранее, 27 марта. 

"Такого отделения не было. Оно абсолютно новое и открыто из-за эпидобстановки. Отделение предназначено для лечения пациентов с внебольничной пневмонией из всех районов области. К нам будут доставлять людей каретами скорой или авиацией. В отделение поступят сахалинцы с отрицательным анализом на коронавирус. Чтобы больные с пневмонией не пересекались с теми, кто болеет COVID-19", - сообщил главный врач областной больницы Владимир Разумейко.
 
Об открытии нового отделения стало известно из Telegram-канала губернатора региона. 
 

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