Дорогу Дальнее - Ёлочки хотят сделать суше

Вчера, 30 марта, на дороге Дальнее - Ёлочки провели работы для сброса воды. С помощью грейдера там обустроили небольшие канавки, которые помогут быстрее освободить дорогу от обводненности.

- Накануне здесь провели работы по уборке и сбросу снега в водоотводные канавы, однако этих мероприятий оказалось недостаточно. В итоге дорога «раскисла». Отсыпать ее сейчас нерентабельно, так как щебень уйдет в грязь. На данный момент были выполнены дополнительные работы, нарезаны небольшие канавки, чтобы избавиться от воды. Через два дня специалисты департамента городского хозяйства проведут мониторинг ситуации. Планируется, что после проведенных работ дорога Дальнее-Елочки подсохнет, после чего туда вновь направят технику, чтобы привести ее в нормальное состояние, - сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.

Добавим, на отрезке в 1,5 километра этой дороги в прошлом году был уложен асфальт. Во время недавней инспекционной поездки глава города Сергей Надсадин остался недоволен проведенными работами, так как на нескольких участках появились трещины. Компания-подрядчик с наступлением теплого периода, когда полностью оттает основание дороги, произведет работы по перекладке асфальта. И, если потребуется, здесь будет выполнена выемка и замена основания полотна.

Градоначальник поручил МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» провести тщательную проверку, при необходимости привлечь компетентных экспертов, чтобы выяснить причину и не допустить повторения подобной ситуации.

Контракт на ремонт трех километров дороги Дальнее-Елочки двухгодичный. Сдача запланирована на август, отметили в администрации.