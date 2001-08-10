9 сахалинцев привлекли к административной ответственности за нарушение карантина

Сотрудниками сахалинской полиции совместно с представителями Роспотребнадзора проводят проверки соблюдения карантинных мероприятий находящимися на самоизоляции по предписанию врача.

Как сообщают ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции, на сегодняшний день сотрудниками полиции выявлено 9 граждан, нарушивших режим самоизоляции по месту пребывания. В их отношении составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4 КоАП РФ. Информация о каждом гражданине, нарушившем режим самоизоляции, направляется в Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области для решения вопроса о принудительной обсервации.

УМВД России по Сахалинской области в круглосуточном режиме собирает информацию о лицах, находящихся на самоизоляции. Проверки проводятся по месту жительства, а также через систему фото-видеофиксации «Безопасный город».

Кроме того, ввиду временного ограничения деятельности заведений общественного питания, сотрудники полиции регулярно проверяют рестораны, бары и кафе. За выходные дни было проверено 36 учреждений областного центра. За организацию употребления готовых блюд в помещении владелец одного заведения в Южно-Сахалинске будет привлечен к административной ответственности со статьей 19.1 КоАП РФ (самоуправство).

УМВД России по Сахалинской области напоминает, что за нарушение режима карантина и самоизоляции предусмотрена административная и уголовная ответственность:

- статья 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»;

- статья 19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному требованию должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор»;

- статья 19.5 КоАП РФ «Нарушение санитарного законодательства и невыполнения в установленный срок законного предписания (постановления) органа (должностного) лица, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор»;

- если нарушение режима карантина повлекло за собой заболевание других граждан, за данное деяние предусмотрена уголовная ответственность по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» (повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).