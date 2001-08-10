Сахалинская полиция подтвердила фейк о бригаде медиков

В настоящее время в социальных сетях и мессенджерах участились случаи распространения недостоверных сведений связанных с мероприятиями по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

В частности, за текущие сутки в интернет-мессенджерах распространялась информация о том, что по квартирам ходит «бригада медиков», которая под предлогом санобработки от вируса распыляет слезоточивый газ и обворовывает граждан.

УМВД России по Сахалинской области официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер. Подобных фактов не зарегистрировано.

Пресс-служба сахалинской полиции напоминает, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.

Областное УМВД еще раз призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться только на официальные источники информации.