Тихоокеанское
информационное агентство
1 Апреля 2020
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11:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинская полиция подтвердила фейк о бригаде медиков

В настоящее время в социальных сетях и мессенджерах участились случаи распространения недостоверных сведений связанных с мероприятиями по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
 
В частности, за текущие сутки в интернет-мессенджерах распространялась информация о том, что по квартирам ходит «бригада медиков», которая под предлогом санобработки от вируса распыляет слезоточивый газ и обворовывает граждан.
 
УМВД России по Сахалинской области официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер. Подобных фактов не зарегистрировано.
 
Пресс-служба сахалинской полиции напоминает, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность.
 
Областное УМВД еще раз призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться только на официальные источники информации.

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