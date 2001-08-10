Водопровод в Дальнем будут отчищать после карантинных мероприятий

Промывка водопроводных сетей в новом микрорайоне Дальнего откладывается до момента окончания карантинных мероприятий в областном центре. В данный момент большинство жителей находится дома, поэтому для комфорта горожан было принято решение не создавать дополнительные неудобства в виде отсутствия воды.

Как сообщает ТИА "Острова" пресс-служба администрации Южно-Сахалинска, по многочисленным обращениям жителей нового микрорайона Дальнего, сегодня планировалось приступить к масштабной промывке водопроводных сетей. Теперь мероприятия откладываются. По крайней мере до следующей недели. О точной дате начала промывки будет сообщено дополнительно.

Напомним, что по всем вопросам, связанным с качеством водоснабжения, горожане могут обратиться в диспетчерскую городского водоканала по телефону диспетчерской: 72-32-40.