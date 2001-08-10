Тихоокеанское
информационное агентство
1 Апреля 2020
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12:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В России создали три препарата для борьбы с коронавирусной инфекцией

В России создали три препарата для борьбы с коронавирусной инфекцией
В России с участием специалистов Российской академии наук разработали три лекарственных препарата, которые потенциально можно применять для лечения заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, сообщил РИА Новости вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
 
Ранее Федеральное медико-биологическое агентство представило еще один вариант на основе противомалярийного мефлохина.
 
Чехонин напомнил, что несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН создали противовирусный триазавирин, который сейчас заинтересовал китайских специалистов на предмет возможности его применения для лечения коронавирусной инфекции.

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