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13:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Работающие сахалинцы получат QR-коды, разрешающие перемещаться по городу
Губернатор региона Валерий Лимаренко поручил создать базу данных сахалинцев, которые обеспечивают жизнедеятельность островного региона. Они получат специальные QR-коды, разрешающие выходить на работу и перемещаться по городу. Такое решение принял губернатор региона на заседании оперативного штаба.
Разрешение на перемещение по городу получат работники органов власти, правоохранительных органов, медицинских и экстренных служб, предприятий пищевой промышленности, продовольственных магазинов, аптек и других жизненно важных организаций.
Об этом ТИА "Острова" сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
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