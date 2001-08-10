Тихоокеанское
информационное агентство
1 Апреля 2020
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13:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Работающие сахалинцы получат QR-коды, разрешающие перемещаться по городу

Губернатор региона Валерий Лимаренко поручил создать базу данных сахалинцев, которые обеспечивают жизнедеятельность островного региона. Они получат специальные QR-коды, разрешающие выходить на работу и перемещаться по городу. Такое решение принял губернатор региона на заседании оперативного штаба.
 
Разрешение на перемещение по городу получат работники органов власти, правоохранительных органов, медицинских и экстренных служб, предприятий пищевой промышленности, продовольственных магазинов, аптек и других жизненно важных организаций. 
 
Об этом ТИА "Острова" сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области. 

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