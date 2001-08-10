Тихоокеанское
информационное агентство
1 Апреля 2020
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Во время карантина посылки и пенсию южносахалинцам принесут на дом
14:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Весенний призыв в армию начнется без отсрочек

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ на военную службу в апреле-июле 2020 года. Согласно документу, он будет осуществлен с 1 апреля по 15 июля и распространится на россиян в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, сообщает "Интерфакс".
 
Призыв, согласно указу, охватит 135 тысяч человек.
 
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что все призывники, прибывшие в воинские части в ходе весенней призывной компании, пройдут двухнедельный карантин.
 
Он также сообщал, что всех призванных на военную службу этой весной протестируют на коронавирус. По его словам, большинство призывников отправят в войска в мае-июне, перед отправкой их проверят на инфицирование COVID-19. До военной службы допустят только тех молодых людей, у кого не выявят заражения новой инфекцией, добавил министр.

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