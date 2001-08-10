Аэропорт «Южно-Сахалинск» перешел на летний режим работы

Аэропорт «Южно-Сахалинск» перешел на летнее расписание работы. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, его период продлится до 24 октября 2020 года.

Отметим, с 30 марта по 5 апреля самолеты по маршрутам Южно-Сахалинск – Благовещенск, Южно-Сахалинск – Комсомольск-на-Амуре, Ноглики – Хабаровск, Оха – Хабаровск временно летать не будут. Это решение было принято на основании распоряжения Комиссии по чрезвычайным ситуациям Сахалинской области от 26.03.2020 № 74, для предотвращения распространения коронавируса.

Информация о сокращении частоты полетов до 1 рейса в день на маршрутах Южно-Сахалинск – Хабаровск и Южно-Сахалинск – Владивосток будет опубликована по мере поступления.

Внутренние рейсы по Сахалинской области выполняются по расписанию.

Отменяются чартерные программы до конца апреля по направлениям Южно-Сахалинск – Саппоро, Южно-Сахалинск – Сеул. Отменены чартерные рейсы на 1 апреля и 13 апреля до Пхукета.

Полетов чартерных рейсов в Санью на 3 апреля, 10 апреля, 24 апреля, Утопао на 8 апреля, Камрань на 8 апреля и 21 апреля также не будет.

Чартерные полеты до Токио выполняются по расписанию.