Аэропорт «Южно-Сахалинск» перешел на летний режим работы
Аэропорт «Южно-Сахалинск» перешел на летнее расписание работы. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, его период продлится до 24 октября 2020 года.
Отметим, с 30 марта по 5 апреля самолеты по маршрутам Южно-Сахалинск – Благовещенск, Южно-Сахалинск – Комсомольск-на-Амуре, Ноглики – Хабаровск, Оха – Хабаровск временно летать не будут. Это решение было принято на основании распоряжения Комиссии по чрезвычайным ситуациям Сахалинской области от 26.03.2020 № 74, для предотвращения распространения коронавируса.
Информация о сокращении частоты полетов до 1 рейса в день на маршрутах Южно-Сахалинск – Хабаровск и Южно-Сахалинск – Владивосток будет опубликована по мере поступления.
Внутренние рейсы по Сахалинской области выполняются по расписанию.
Отменяются чартерные программы до конца апреля по направлениям Южно-Сахалинск – Саппоро, Южно-Сахалинск – Сеул. Отменены чартерные рейсы на 1 апреля и 13 апреля до Пхукета.
Полетов чартерных рейсов в Санью на 3 апреля, 10 апреля, 24 апреля, Утопао на 8 апреля, Камрань на 8 апреля и 21 апреля также не будет.
Чартерные полеты до Токио выполняются по расписанию.
- Изменится время прибытия рейса авиакомпании «Аэрофлот» № 1742 из Москвы. Прибытие ежедневно – в 15:40. Вылет рейса № 1743 из Южно-Сахалинска – в 18:20. На период с 30 марта по 24 октября авиакомпания будет выполнять рейсы на Airbus A-330 (вместимость воздушного судна – 302 пассажира).
- С 17 мая по 4 октября в расписание полетов аэропорта «Южно-Сахалинск» планируется возвращение второго рейса авиакомпании «Россия» по направлению Москва – Южно-Сахалинск – Москва (прилет в 12:35, вылет в 15:00).
- Авиакомпания «Сибирь» с 27 апреля по 19 октября будет выполнять 1 рейс в неделю (понедельник) по направлению Иркутск – Южно-Сахалинск – Иркутск (прилет 07:05, вылет 08.15). Рейсы Владивосток- Южно-Сахалинск - Владивосток будут выполняться ежедневно без изменений.
- ♦ Рейсы 5258, 5257 авиакомпании «Сибирь» Новосибирск - Южно-Сахалинск – Новосибирск будут выполняться до конца апреля по расписанию все дни недели, кроме четверга и субботы.
- ♦ Одним из новых рейсов, вводимых с летним расписанием от авиакомпании «Икар», также будет направление Владивосток – Южно-Сахалинск – Владивосток (прилет 18:55, вылет 20:05), который будет выполняться четыре раза в неделю по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям с 25 апреля по 24 октября.
- ♦ Новый рейс 4629, 4630 от авиакомпании «Аврора» по маршруту Южно-Сахалинск – Комсомольск-на-Амуре – Южно-Сахалинск (вылет в 08:25, прилет 12:20) по пятницам с 10 апреля.
- ♦ Авиакомпания «Якутия» с 31 марта по 22 октября будет осуществлять рейсы Якутск – Хабаровск – Южно-Сахалинск – Хабаровск – Якутск под новым номером, R3-499, R3-500 (прилет 10:40, вылет 22:35).
- Аэропорт «Южно-Сахалинск» обращает внимание пассажиров, что для удобства путешественников, вся необходимая информация размещена на официальном сайте. В связи с распространением в России коронавирусной инфекции возможны корректировки расписания полетов.
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