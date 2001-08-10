В Южно-Сахалинске начали проводить дезинфекцию подъездов

К обработке подъездов дезинфицирующими средствами приступили в Южно-Сахалинске. Напомним, поручение о необходимости проведения внеплановой помывки мест общего пользования в многоквартирных домах накануне утром, 30 марта, дал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин на заседании штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Спустя несколько часов департамент городского хозяйства передал первую партию дезинфицирующих средств в управляющие компании. В приоритете УК и ЖЭУ, имеющие на балансе жилой фонд, в котором, согласно предписанию, находятся люди на домашнем карантине. Сегодня утром, 31 марта, начнется работа по выдаче средств обработки помещений всем УК. С управляющими организациями налажена обратная связь, все вопросы по получению средств они могут адресовать в департамент городского хозяйства по тел.: 300-469 (доб. 1).

Как сообщили ТИА "Острова" в ДГХ, с пятницы управляющие компании областного центра получили информационные письма о необходимости проведения внеплановой помывки подъездов. Также их снабдили средствами защиты для рабочего персонала, провели инструктаж о необходимых мерах профилактики. Сегодня вместе с дезинфицирующими средствами уборщики помещений получают инструкции по их применению.

В среднем один подъезд - это 150-200 кв. метров обрабатываемой поверхности. При этом особое внимание уделяется дезинфекции дверных ручек, поручней, лестничных перил, панелям вызова домофонов, лифтовым кабинам.

Администрация Южно-Сахалинска обращает внимание, что специалисты будут работать только в подъездах и использовать средства, не представляющие опасности для здоровья горожан. Это хлорсодержащие дезинфекторы, разрешенные к массовому применению. Департамент городского хозяйства будет проводить мониторинг осуществления дезинфекции и следить за тем, как управляющие компании соблюдают требования обработки.

В муниципалитете также призывают быть бдительными и не верить слухам, распространяющимся в социальных сетях и мессенджерах - специалисты не проводят дезинфекцию квартир. Достоверную и актуальную информацию можно получить через официальные сайты ведомств и СМИ.