Во время карантина посылки и пенсию южносахалинцам принесут на дом
Жители Южно-Сахалинска могут заказать у Почты России доставку на дом всех оплаченных почтовых отправлений и пенсий.
Чтобы получить мелкие пакеты и все виды посылок весом до 31 кг, кроме тех, что с наложенным или таможенным платежами, нужно оформить доставку. Сделать это можно либо в мобильном приложении Почты России, либо на сайте pochta.ru. Посылку весом до 2 кг можно также заказать по телефону 8-800-1-000-000.
При этом стоимость курьерской доставки снизили со 199 рублей до 100.
«Пенсионерам, выбравшим способ получения пенсий и социальных выплат через почту, необходимо оставаться дома – в день, установленный графиком выплат, почтальон принесет денежные средства на дом. Берегите свое здоровье», – отметила замдиректора макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Елена Шандова.
В случае если в день получении пенсии получатель не находился дома, ему следует обратиться по бесплатному телефону: 8-800-1-000-000 и сообщить свой адрес проживания. Доставку выплат осуществят повторно, до 20 числа включительно.
Дополнительную информацию об оказании услуг почтовой связи клиенты могут уточнить на сайте Почты России, в мобильном приложении и по телефону: 8-800-1-000-000. Звонок бесплатный.
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