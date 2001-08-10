Сахалинские диаспоры готовы помочь всем мигрантам, кто оказался в сложной ситуации

Команда "Многонациональный Сахалин против Коронавируса" обратилась в своем Instagram к жителям острова с просьбой сообщать о мигрантах, которым нужна помощь. Об этом сообщил astv.ru.

Напомним, из-за неблагополучной обстановки по коронавирусу, с 27 марта в России прекращено пассажирское авиасообщение с другими странами. В связи с этим в Южно-Сахалинске остались мигранты, которые не могут вернуться домой.