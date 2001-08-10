Тихоокеанское
информационное агентство
1 Апреля 2020
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17:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские диаспоры готовы помочь всем мигрантам, кто оказался в сложной ситуации

Сахалинские диаспоры готовы помочь всем мигрантам, кто оказался в сложной ситуации

Команда "Многонациональный Сахалин против Коронавируса" обратилась в своем Instagram к жителям острова с просьбой сообщать о мигрантах, которым нужна помощь. Об этом сообщил astv.ru.

Напомним, из-за неблагополучной обстановки по коронавирусу, с 27 марта в России прекращено пассажирское авиасообщение с другими странами. В связи с этим в Южно-Сахалинске остались мигранты, которые не могут вернуться домой.

"Многие из них сейчас находятся в трудной ситуации, - рассказывает руководитель региональной национально-культурной автономии татар Сахалинской области Закия Валитова. У кого-то нет денег на квартиру, кому то надо постирать вещи, другим - привезти еду, лекарства. Мы стараемся помочь всем, вне зависимости от национальности и очень просим сообщать о тех, кому нужна помощь".

Как отмечает Закия, главный вопрос для островных мигрантов сейчас - это поиск работы. Многих увольняют или сокращают.

"Мы активно стараемся устроить всех на работу. Берут в основном в такси и грузчиками. Работать все очень хотят. Готовы временно помогать на дачах или участках", - говорит она.

Чтобы получить необходимую информацию и помощь, можно позвонить по следующим номерам:

  • Маргарита Зайцева - координатор команды "Многонациональный Сахалин против Короновируса", 89248888686.
  • Закия Валитова - руководитель региональной национально-культурной автономии татар Сахалинской области, 89242824761 (доступен What's App).
  • Юридическая помощь - Зорченко Екатерина, 89004324926.
  • Лейла Исомова - АНО "Таджикская диаспора Сахалинской области", 89004262333.
  • Халиг Аллахвердиев - региональная общественная организация "Азербайджанская диаспора" 89241800045;
  • Анатолий Лим - "Южно-Сахалинская местная организация корейцев", 89147552916.
  • Дмитрий Минязев: региональный штаб "Юнармии"в Сахалинской области.

 

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