Дороги Южно-Сахалинска латают с помощью литого асфальта
Выбоины с помощью литого асфальта устраняют на дорогах Южно-Сахалинска. Технология позволяет ремонтировать полотно в условиях низких температур. Материал, разогретый в специальной машине до 220 градусов, равномерно заполняет выбоины.
– Сначала мы ведем подготовку: просушиваем ямы компрессором, выдуваем влагу и посторонние предметы, – рассказал о технологическом процессе дорожный мастер Семён Измалкин. – Затем выбоину необходимо просушить еще раз. После этого приступаем к заливке асфальтовой смесью. Через 6-7 часов она затвердевает.
Устранение дефектов начали выполнять в границах улиц Ленина, Сахалинской, Горького и проспекта Победы. Бригады трудятся в две смены, днём и ночью. В их распоряжении – два специализированных автомобиля для варки смеси. Они позволяют асфальтировать от 50 до 80 квадратных метров поврежденного полотна в сутки.
Как напоминают в пресс-службе правительства Сахалинской области, ранее на проблему городских трасс, которые нуждаются в ремонте, обратил внимание губернатор региона. Во время традиционной субботней поездки по областному центру с мэром Сергеем Надсадиным он поручил дорожникам работать в усиленном режиме.
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