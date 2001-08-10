Тихоокеанское
информационное агентство
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10:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Дороги Южно-Сахалинска латают с помощью литого асфальта

Дороги Южно-Сахалинска латают с помощью литого асфальта

Выбоины с помощью литого асфальта устраняют на дорогах Южно-Сахалинска. Технология позволяет ремонтировать полотно в условиях низких температур. Материал, разогретый в специальной машине до 220 градусов, равномерно заполняет выбоины.  

– Сначала мы ведем подготовку: просушиваем ямы компрессором, выдуваем влагу и посторонние предметы, – рассказал о технологическом процессе дорожный мастер Семён Измалкин. – Затем выбоину необходимо просушить еще раз. После этого приступаем к заливке асфальтовой смесью. Через 6-7 часов она затвердевает. 

 

Устранение дефектов начали выполнять в границах улиц Ленина, Сахалинской, Горького и проспекта Победы. Бригады трудятся в две смены, днём и ночью. В их распоряжении – два специализированных автомобиля для варки смеси. Они позволяют асфальтировать от 50 до 80 квадратных метров поврежденного полотна в сутки.  

Как напоминают в пресс-службе правительства Сахалинской области, ранее на проблему городских трасс, которые нуждаются в ремонте, обратил внимание губернатор региона. Во время традиционной субботней поездки по областному центру с мэром Сергеем Надсадиным он поручил дорожникам работать в усиленном режиме. 

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