Более 1000 коек для лечения возможных больных COVID-19 подготовили на Сахалине

Министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук во время прямой линии с губернатором рассказал о готовности островного региона к лечению возможных больных с COVID-19. Об этом сообщает astv.ru.

"Фактически медицина развернула уже 200 коек. Еще более 250 подготовлены и развернутся в ближайшие сутки-двое. Мы предусмотрели обеспеченность койками реанимации. Их у нас порядка 78 единиц. Для этого у нас есть и необходимое оборудование. В целом на острове более 180 единиц аппаратов искусственной вентиляции легких, которые, как мы видим по другим странам, чаще всего нужны для того, чтобы бороться с грозными осложнениями.

Также мы готовы развернуть еще 1000 таких мест. Мы предусмотрели загородный спортивный лагерь "Олимпия". Там есть подготовленные площади, которые в короткий промежуток времени с помощью специалистов и службы МЧС мы можем развернуть для массового поступления пациентов.

Под обсервацию у нас развернуты койки в кожно-венерологическом диспансере (порядка 90 коек), 250 человек может вместить детский лагерь "Юбилейный", сейчас освобожден реабилитационный комплекс "Аралия" (70 коек - прим. ред.). Этот объем достаточен для того, чтобы временно размещать людей под наблюдение", - рассказал Владимир Ющук.