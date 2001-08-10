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11:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Полтора миллиона медицинских масок заказали из Китая для Сахалинской области
Полтора миллиона медицинских масок заказали из Китая для Сахалинской области. Они прибудут на остров через 10 дней. Об этом сообщили в Telegram-канале Валерия Лимаренко.
Напомним, сегодня в регионе на продаже находятся 30 тысяч масок, для спецобеспечения - 200 тысяч.
Министр здравоохранения Владимир Ющук отметил, что маски нужны людям с признаками заболевания. При этом они должны находиться дома на самоизоляции.
- Здоровому человеку рекомендуется надеть маску, если он идет в места, где много людей. Но сейчас из-за мер предосторожности таких мест уже нет. Сейчас на улице здоровому человеку маска не требуется, только больному инфекцией, - отметил министр.
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