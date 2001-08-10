Полтора миллиона медицинских масок заказали из Китая для Сахалинской области. Они прибудут на остров через 10 дней. Об этом сообщили в Telegram-канале Валерия Лимаренко.

Напомним, сегодня в регионе на продаже находятся 30 тысяч масок, для спецобеспечения - 200 тысяч.

Министр здравоохранения Владимир Ющук отметил, что маски нужны людям с признаками заболевания. При этом они должны находиться дома на самоизоляции.

- Здоровому человеку рекомендуется надеть маску, если он идет в места, где много людей. Но сейчас из-за мер предосторожности таких мест уже нет. Сейчас на улице здоровому человеку маска не требуется, только больному инфекцией, - отметил министр.