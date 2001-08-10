Тихоокеанское
информационное агентство
1 Апреля 2020
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В Сахалинской области подтвердили еще один случай коронавируса
12:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Новых заболевших в Сахалинской области нет

Новых заболевших в Сахалинской области нет

Портал стопкоронавирус.рф опубликовал новые данные о зараженных коронавирусом в России. За последние сутки в стране подтверждено 500 новых случаев. Больных выявили в 24 регионах, Сахалина среди них нет. На острове по-прежнему только четыре подтвержденных случая.

В четырех субъектах зарегистрировали 8 летальных случаев. За сутки по России полностью выздоровели 55 человек.

Всего на сегодняшний день в России 2 337 случаев коронавируса в 73 регионах.

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