О безнадзорных животных теперь можно сообщать в «Сахалин.Онлайн»
Сообщения о животных без владельцев, разгуливающих по улицам населенных пунктов и пугающих своим поведением жителей островного региона, теперь можно направить посредством портала «Сахалин.Онлайн». С сегодняшнего дня, 1 апреля, здесь заработает новый раздел.
- Используя мобильное приложение «Сахалин.Онлайн», сахалинцам и курильчанам будет гораздо проще и быстрее сообщить о животных, которые их беспокоят. Сведения оперативно будут поступать ответственным лицам в администрацию каждого муниципального образования, - сказала замминистра ЖКХ области Ольга Гапова.
Тематика начнёт работу в тестовом режиме, так как муниципалитетам сейчас необходимо организовать работу в связи с изменившимся законодательством.
Так, новые требования, касающиеся необходимости создания приютов для животных, ведения видеозаписи процесса отлова и возврата их на прежние места обитания, а также запрета на умерщвление, вступили в силу с 1 января этого года согласно Федеральному закону от 27.12.2018 N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными…». В соответствии с ним в островном регионе продолжается актуализация нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность по обращению с животными без владельцев. В частности, принят Закон Сахалинской области от 21.02.2020 № 13-ЗО «О разграничении полномочий органов государственной власти Сахалинской области в сфере обращения с животными», разработан проект порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев. Сейчас он находится на согласовании.
По словам Гаповой, с учетом новых требований в 16-ти муниципальных образованиях вопрос отлова животных решен, заключены или находятся на стадии заключения контракты с двумя организациями: МБУ «СМЦ благоустройства и оказания услуг» (Смирных) и благотворительный фонд «Помощь животным.Сахалин» (Южно-Сахалинск). До 1 мая, после увеличения мощностей смирныховского пункта для животных и приобретения дополнительного транспорта для перевозки животных, планируются заключить договоры в Углегорском и Охинском районах.
Строительство приютов для животных планируется в Корсаковском, Охинском, Смирныховском, Томаринском районах, реконструкция - на Курильских островах, сообщили министерстве ЖКХ Сахалинской области.
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