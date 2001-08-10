С 1 апреля школьные проездные временно перестают действовать
С сегодняшнего дня, 1 апреля, в общественном транспорте Южно-Сахалинска временно приостанавливают действие школьных проездных.
Подобное решение принято администрацией для того, чтобы учащиеся соблюдали рекомендации по самоизоляции в период пандемии коронавируса. Напомним, сейчас городские школы не работают. В прошлую пятницу дети получили от учителей задания на неделю вперёд, которые выполняются дома. Выходить за пределы жилого помещения и ездить по городу - сейчас такой необходимости у юных островитян нет.
Ограничение действия школьных проездных вводится до особого распоряжения, отметили в мэрии Южно-Сахалинска.
Напомним, с 30 марта общественный транспорт областного центра работает по графику выходного дня. Такая мера введена на период нерабочей недели для минимизации передвижения по городу. Также для безопасности южносахалинцев на транспортных предприятиях города продолжается усиленная санитарная обработка автобусов. Все элементы салона обрабатываются специальными дезинфицирующими средствами.
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