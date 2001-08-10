Асфальтовый завод начитает свою работу после зимнего перерыва

Асфальтовый завод им. Федотова начнет работу после зимнего перерыва в Южно-Сахалинске. Первую партию асфальта он приготовит уже к середине апреля. Смесь проверят в лаборатории и после положительного заключения специалистов ее будут укладывать на дорогах областного центра.

Как рассказал директор предприятия Алексей Римша, в распоряжении завода имеются две асфальтобетонные установки, изготавливающие горячий асфальт. Он используется в традиционной технологии ремонта дорог при положительных температурах с весны по осень.

Первая установка прошла капремонт, сейчас ведутся пусконаладочные работы. Именно она заработает в апреле. Вторая — в стадии модернизации. После замены оборудования производительность асфальтобетонной установки увеличится в 4 раза. Ее запустят уже в мае. Отметим, всего в этом году завод планирует выпустить около 40 тысяч тонн асфальта.

- При использовании технологии укладки покрытия в один слой данного материала хватит на 320 тысяч квадратных метров. Он будет использоваться как для текущего ремонта дорог в областном центре и планировочных районах, так и для капитального, а также строительства новых участков. Отмечу, что в Южно-Сахалинске, помимо нашего, работает еще 6 заводов, но завод имени Федотова — один из немногих, который начинает выпускать асфальт в апреле и заканчивает в ноябре, - рассказал Алексей Римша.

Как отмечают в администрации города, дороги ремонтируются и в условиях низких температур, но при помощи литого асфальта, который также изготавливает муниципальный завод. Работы проводят на наиболее проблемных участках улично-дорожной сети по предписанию ГИБДД. Выбоины равномерно заполняются смесью с большим содержанием битума.

Напомним, при помощи технологии литого асфальта уже сейчас устраняют дефекты в границах улиц Ленина, Сахалинской, Горького и проспекта Победы. Бригады трудятся в две смены, днём и ночью.