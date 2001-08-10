Тихоокеанское
информационное агентство
1 Апреля 2020
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16:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцам объяснили, как доказать, что они идут на работу в период самоизоляции

Сахалинцам объяснили, как доказать, что они идут на работу в период самоизоляции

Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик объяснил, как сахалинцам доказывать, что они идут на работу.

«У жителей области запросят соответствующую информацию. По базам данных и по спискам, которые сформированы ситуационным центрам, проанализирована информация действительно ли человек идет на работу, на ту территорию, где осуществляет свои профессиональные обязанности», - рассказал Алексей Белик.

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