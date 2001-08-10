Тихоокеанское
информационное агентство
2 Апреля 2020
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10:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Курильском районе волонтеры разносят продукты пенсионерам

В Южно-Курильском районе волонтеры разносят продукты пенсионерам

Свежий хлеб, лекарства и другие предметы первой необходимости волонтеры Южно-Курильского района готовы доставить на дом нуждающимся в этом пенсионерам. Если вам нужна помощь, обращайтесь по телефонам: 8 (42455) 22-571, 21-504 (департамент культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации МО).

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