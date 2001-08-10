Тихоокеанское
информационное агентство
2 Апреля 2020
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В Сахалинской области подтвердили еще один случай коронавируса
11:02, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Нерабочую неделю могут продлить

Глава Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова заявили о необходимости продлить объявленную президентом Владимиром Путиным нерабочую неделю, пишет РБК. 

"Период инкубации для вируса  14 дней. И период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням, но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше", —сказала Анна Попова. 
 
Она назвала объявление нерабочей недели «большим вкладом в дело противодействия распространению вируса». И  заявила, что очень важно не останавливаться на этом. 
 
Татьяна Голикова заявила о необходимости продлить период нерабочих дней на дистанционном совещании, которое Путин провел с членами правительства.
 
"Оценивая первые три дня нерабочих дней, которые были введены вашим указом, мы полагаем, что эти меры социального дистанцирования должны быть продлены. Но я бы сказала, что продлять эти меры нужно четко исходя из эпидситуации, которая складывается на территории конкретного региона", -сказала Голикова.

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