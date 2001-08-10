Нерабочую неделю могут продлить





"Период инкубации для вируса 14 дней. И период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням, но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше", —сказала Анна Попова. Глава Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова заявили о необходимости продлить объявленную президентом Владимиром Путиным нерабочую неделю, пишет РБК. "Период инкубации для вируса 14 дней. И период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням, но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше", —сказала Анна Попова.

Она назвала объявление нерабочей недели «большим вкладом в дело противодействия распространению вируса». И заявила, что очень важно не останавливаться на этом.

Татьяна Голикова заявила о необходимости продлить период нерабочих дней на дистанционном совещании, которое Путин провел с членами правительства.

"Оценивая первые три дня нерабочих дней, которые были введены вашим указом, мы полагаем, что эти меры социального дистанцирования должны быть продлены. Но я бы сказала, что продлять эти меры нужно четко исходя из эпидситуации, которая складывается на территории конкретного региона", -сказала Голикова.