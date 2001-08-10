Тихоокеанское
информационное агентство
2 Апреля 2020
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В Сахалинской области подтвердили еще один случай коронавируса
11:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В Сахалинской области временно приостановили заключение браков

В Сахалинской области временно приостановили заключение браков

В Сахалинской области приостановили заключение браков из-за коронавирусной инфекции. Островитянам, которые планировали «расписаться» в апреле или мае, следует повторно обратиться в органы ЗАГС. Торжество перенесут на период после 1 июня.  

В исключительных случаях, если регистрацию брака перенести невозможно по объективным причинам, церемония пройдет только в присутствии жениха, невесты и работников агентства, без гостей.  

Как отмечают в правительстве Сахалинской области, ранее островные органы записи актов гражданского состояния ограничили личный прием граждан.

Взаимодействие с людьми обеспечили через сайт «Госуслуги» и по телефонам, указанным на сайте агентства. 

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