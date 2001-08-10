Автопробег «Дорога Памяти» на время приостановили
Сахалинцы завершают досрочно автопробег «Дорога Памяти». Решение связано с распространением коронавирусной инфекции.
Напомним, 13 марта островитяне отправились в Крым. Участники хотели доехать до Северного полюса. Там они планировали водрузить флаг Сахалинской области и копию знамени Победы.
– Учитывая усиливающиеся карантинные меры, мы приняли решение завершить очную часть проекта и вернуться на малую родину, – отмечает руководитель экипажа Сергей Шаров. – При этом, как только распространение вируса будет остановлено, при поддержке регионов работа по созданию документального видео интервью с ветеранами Великой Отечественной войны будет продолжена.
Как отмечают в пресс-службе СахГУ, завершающим этапом автопробега станет Новосибирск. Завтра, 2 апреля, островитяне встретятся с участниками организации «Волонтеры Победы».
Кроме того, за неполный месяц сахалинцы проехали более шести тысяч километров.
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