Тихоокеанское
информационное агентство
2 Апреля 2020
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В Сахалинской области подтвердили еще один случай коронавируса
12:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Автопробег «Дорога Памяти» на время приостановили

Автопробег «Дорога Памяти» на время приостановили

Сахалинцы завершают досрочно автопробег «Дорога Памяти». Решение связано с распространением коронавирусной инфекции.  

Напомним, 13 марта островитяне отправились в Крым. Участники хотели доехать до Северного полюса. Там они планировали водрузить флаг Сахалинской области и копию знамени Победы.  

– Учитывая усиливающиеся карантинные меры, мы приняли решение завершить очную часть проекта и вернуться на малую родину, – отмечает руководитель экипажа Сергей Шаров. – При этом, как только распространение вируса будет остановлено, при поддержке регионов работа по созданию документального видео интервью с ветеранами Великой Отечественной войны будет продолжена. 

Как отмечают в пресс-службе СахГУ, завершающим этапом автопробега станет Новосибирск. Завтра, 2 апреля, островитяне встретятся с участниками организации «Волонтеры Победы».  

Кроме того, за неполный месяц сахалинцы проехали более шести тысяч километров. 

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