Мусорные контейнеры в Аниве дезинфицируют

Во всех населенных пунктах Анивского района началась ежедневная обработка контейнеров для мусора. Алгоритм действий следующий: после опустошения емкостей для сбора отходов дворники тщательно убирают контейнерные площадки и протирают дезинфицирующим средством крышки и ручки евроконтейнеров.

В администрации напоминают, что Анивский район одним из первых в регионе приступил к замене мусорных баков старого образца на современные пластиковые емкости с крышками. Всего в муниципалитете пока 115 таких евроконтейнеров. Работа по их дальнейшей закупке и установке продолжается.