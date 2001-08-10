Тихоокеанское
информационное агентство
2 Апреля 2020
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14:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Мусорные контейнеры в Аниве дезинфицируют

Мусорные контейнеры в Аниве дезинфицируют

Во всех населенных пунктах Анивского района началась ежедневная обработка контейнеров для мусора. Алгоритм действий следующий: после опустошения емкостей для сбора отходов дворники тщательно убирают контейнерные площадки и протирают дезинфицирующим средством крышки и ручки евроконтейнеров.

В администрации напоминают, что Анивский район одним из первых в регионе приступил к замене мусорных баков старого образца на современные пластиковые емкости с крышками. Всего в муниципалитете пока 115 таких евроконтейнеров. Работа по их дальнейшей закупке и установке продолжается.

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