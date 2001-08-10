Поронайск присоединился к патриотической акции "Здесь живет герой"
В России продолжается акция "Здесь живет герой", стартовавшая в 2019 году по инициативе жителей Красносельского района города Санкт-Петербурга в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Целью данной акции является установка памятного знака на домах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны. По мнению организаторов, акция способствует созданию максимально уважительного отношения к фронтовикам и труженикам тыла, проявлению внимания к ветеранам не только в праздник Победы, но и каждодневно.
Вчера такая табличка появилась на доме, где живет 94-летний участник Великой Отечественный войны Алексей Васильевич Ветров, сообщили в администрации Поронайска. Алексей Васильевич - единственный проживающий в Поронайском районе фронтовик, принимавший непосредственное участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Будучи еще юношей, Алексей Васильевич воевал в боях на Днепре, на Ленинградском и 2-м Украинском фронтах, в Польше. Два раза был ранен, после лечения снова возвращался на фронт.
Традиция отмечать дома, где проживают и проживали ветераны Великой Отечественной войны, существовала в Поронайском районе и ранее. Эта идея родилась несколько лет назад в школе №2. В рамках грантового проекта "Салют, Победа!" ученики школы изготовили несколько десятков памятных табличек, которые установили на домах, где жили или живут ветераны Великой Отечественной войны. В преддверии юбилея Победы, активисты решили продолжить свой проект. В настоящее время, школьники и их педагоги ведут работу по сбору новых адресов и данных о поронайских ветеранах.
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