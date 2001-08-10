Новая автостанция появится в Невельске в этом году

Проект «Уютный город», в который входит обустройство автостанции и туалетной комнаты с подключением к инженерным сетям, а также установка остановок, воплощают в жизнь в Невельске. Строительство идет в рамках инициативного бюджетирования.

Как рассказали ТИА "Острова" в районной мэрии, одноэтажное здание рассчитано на вместительность 25 пассажиров, ожидающих своего рейса, а для маломобильных граждан проектом предусмотрен пандус.

Подрядчик - ООО «СтройАльянс» - уже демонтировал старое помещение автовокзала, сейчас выполняются работы по устройству фундамента. Сдать объект планируют в этом году, но когда именно - не уточняется.

Напомним, проект «Уютный город» включает установку семи закрытых утепленных автобусных павильона, четыре из которых разместятся в Невельске, по одному в селах Шебунино, Горнозаводск и Колхозное. Они будут оборудованы электрическими инфракрасными обогревателями, автономной системой питания, принт-картой населенного пункта с указанием маршрутов и остановок, четырьмя USB розетками, мультимедийной системой музыкальных композиций. Также в рамках проекта в северной части райцентра разместят теплый модульный туалет.