В ближайшие дни на Сахалин доставят миллион медицинских масок. Они прибудут на остров несколькими партиями – по 250 тысяч штук в каждой. Первое поступление изделий ожидается уже завтра. Наряду с аптеками, маски будут продаваться в продуктовых магазинах, прямо на кассах, сообщили ТИА "Острова" в правительстве области.

– Учитывая выросший спрос на медицинские маски в Сахалинской области, губернатор Валерий Лимаренко поручил организовать их продажу не только в аптеках, но и в торговой сети, – отметила Инна Павленко, министр сельского хозяйства и торговли региона. – Сейчас прорабатываем возможности запуска такой практики в Южно-Сахалинске, чтобы впоследствии распространить ее на весь регион.

Средства самозащиты будут доставлять в регион ежедневно. О таком режиме поставок с производителями, несмотря на высокую востребованность изделий по всей стране, договорились специалисты государственной сети аптек «Фармация».

– Медицинские маски в островной регион будут завозить большегрузы и авиация. Первые машины уже в пути, ­– рассказала директор государственной сети аптек «Фармация» Инна Гребенева. – На медицинские изделия будет действовать минимальная торговая наценка – только за транспортные расходы.

Чтобы уменьшить ажиотажный спрос и исключить необоснованные спекуляции, количество отпускаемых на руки масок сегодня регулируется – человек может приобрести до 5 изделий. Во всех государственных аптеках установлена система контроля за процессами продаж.

– К нам обращаются люди с жалобами о продажах масок по цене от 50 рублей. Таких объявлений много в Интернете. Считаем, что речь идет о спекулятивных продажах. Рассчитываем, что того количества масок, которое сейчас поступит в область, будет достаточно, чтобы не обращаться за покупками в сомнительные организации, – прокомментировал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук.

Также в областном минздраве отмечают, не следует приобретать медицинские маски без необходимости. Пользоваться ими нужно разумно. Изделие в первую очередь необходимо заболевшим людям, чтобы они не заражали окружающих. Следует помнить, что маска снижает риск распространения инфекции, но не обеспечивает абсолютной защиты.

– Чтобы ходить по улице, здоровому человеку маска не нужна. Тем более, если вы при этом не приближаетесь к другим людям, соблюдаете дистанцию. Изоляция сейчас – главное условие, чтобы вирус не распространялся. Маска потребуется, если людных мест все-таки не избежать или если вы больны, – уточнила врач-инфекционист Оксана Солонина.

Напомним, в течение апреля на Сахалин доставят еще полтора миллиона медицинских масок.