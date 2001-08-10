Дома в Южно-Сахалинске дезинфицируют 2 раза в день
Сегодня на заседании оперативного штаба в администрации Южно-Сахалинска обсудили вопросы усиления дезинфекционных мероприятий на территории города и ужесточения наказания за их неисполнение.
Как сообщает ТИА "Острова" пресс-служба администрации областного центра, принято решение производить дезинфекционную обработку в подъездах жилых домов два раза в день.
- Соответствующие рекомендации разработал Роспотребнадзор, они уже направлены во все управляющие организации и ТСЖ городского округа. Поставлена задача - два раза в день обрабатывать лифты, перила, двери, дверные ручки, выключатели, почтовые ящики и другие объекты, с которыми соприкасаются жители. В первую очередь, должны обрабатываться подъезды, в которых есть жильцы, находящиеся на карантине по предписанию медиков, - сообщила первый вице-мэр Наталия Куприна.
За исполнением управляющими компаниями этих рекомендаций будет установлен жесткий контроль. Сейчас совместно с Роспотребнадзором, государственной жилищной инспекцией, отделом муниципального жилищного контроля администрации города и департаментом общественной безопасности и контроля разрабатывается механизм привлечения нерадивых УК к ответственности.
Кроме того, рекомендации будут размещены на досках объявлений в подъездах, чтобы жители видели объем работ, который должна выполнить их УК. О бездействии коммунальщиков необходимо сообщать в рабочее время на горячую линию: 300-469 (доб. 5,6,8)
По оперативным данным на 15.00 2 апреля уже обработано 68% жилого фонда - это 3613 подъездов в 1254 многоквартирных домах.
С завтрашнего дня в Южно-Сахалинске приступают к обработке контейнерных площадок для сбора ТКО. Обрабатывать будут бетонное основание и конструкции.
Еще из мер по недопущению распространения инфекции - департамент городского хозяйства готов приступить к обработке центральных городских улиц с использованием средств дезинфекции. Эти работы начнутся завтра. Точная информация о времени обработки, а также конкретных улицах, в кратчайшие сроки будет опубликована в СМИ дополнительно.
В городе работают 20 патрулей в составе полиции и волонтеров, которые патрулируют улицы и отправляют домой горожан, находящихся за пределами свой квартиры без острой необходимости.
Напомним, чтобы минимизировать передвижение людей по городу количество единиц общественного транспорта сокращено уже на 50%. Вместе с тем, для удобства граждан, которым необходимо выезжать на работу, графики движения автобусов будут скорректированы. Так, добавится количество рейсов в утренние и вечерние часы, и наоборот - будет сокращено до минимума в течение рабочего дня. Напомним, что узнать расписание, а также отследить передвижение автобусов можно на сайте http://bus.yuzhno-sakh.ru/ , а также по телефону 51-00-51.
Также отметим, что продолжает свою работу городская горячая телефонная линия, организованная по поручению мэра Сергея Надсадина. По вопросам, связанным с жизнеобеспечением, можно обращаться по единому номеру: 300-640.
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