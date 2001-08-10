Карантин в России продлили до 30 апреля
Так называемые нерабочие дни в России продлеваются до 30 апреля 2020 года. Об этом заявил президент во время очередного выступления по телевидению. Ранее предполагалось, что объявленная из-за вспышки коронавируса выходная неделя закончится пятого числа.
По словам Владимира Путина, пока ситуацию с распространением инфекции не удаётся переломить, в частности, в Москве. Чтобы власти на местах имели больше возможностей для самостоятельных решений при борьбе с коронавирусом, их наделят дополнительными полномочиями. Для этого будет издан специальный указ президента.
- Где-то должны соблюдаться более жесткие ограничения, а где-то при сохранении высокого уровня готовности сейчас достаточно локальных, точечных решений. Эти особенности надо учитывать, - добавил он.
Дата 30 апреля – не окончательная, уточнил Путин. Если ситуация изменится в лучшую сторону, «выходные» могут сократить. При этом для многих работающих россиян фактически всё останется как прежде – дополнительный отдых не распространяется на работников органов власти, правоохранителей, работников медицинских учреждений, аптек, магазинов, банков, транспорта, а также сотрудников ряда других отраслей экономики.
Кроме того, до конца недели руководство регионов должно определиться с конкретными профилактическими мерами. В некоторых субъектах на карантин могут отправить даже системообразующие предприятия непрерывного производства. Впрочем, такие исключения власти регионов должны будут сперва согласовать с федеральным центром. А в целом обстановку в федеральных округах возьмут под контроль полпреды президента.
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