На Сахалин доставили 2,5 тысячи литров антисептика. В продажу поступит 500 из них. Дезинфицирующее средство разливают по флакончикам в производственной аптеке государственного предприятия "Фармация". Размер ёмкостей - 50 миллилитров.

Первые партии антисептиков уже поступили в продажу. В ближайшие дни бутылочки с дезинфицирующей жидкостью появятся во всех районах области, сообщили ТИА "Острова" в правительстве региона.

Оставшиеся две тысячи литров распределят между организациями, которые продолжают работу во время режима самоизоляции.

"Товар сертифицирован, лицензирован. Одного такого флакончика хватает на 20 приемов, – сообщила заведующая аптекой № 88 Алина Цветкова. – Для обработки достаточно 2-3 миллилитров, это примерно половина чайной ложки. После обработки рук раствор смывать не нужно. Его антивирусное действие продолжается в течение трех часов".

Специалисты аптечной сети предостерегают от ажиотажного приобретения антисептиков – маленькой бутылочки хватает надолго, а слишком частое их использование пересушивает кожу, что повышает уязвимость для различных инфекций.

Также не советуют фармацевты покупать средство про запас. Оно необходимо тем, кто продолжает активно трудиться и постоянно находится в разъездах. Сахалинцам, находящимся на самоизоляции и не покидающим надолго жилое помещение, препарат не требуется.

Кроме того, завтра на Сахалин придет крупная партия масок. На сегодняшний день в области 5 человек заражены коронавирусом.